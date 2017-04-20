Суд в Крыму отклонил апелляции задержанных в Бахчисарае крымчан – юрист

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы задержанных 13 апреля в Бахчисарае семерых крымчан. Об этом 20 апреля в комментарии Крым.Реалии заявила крымский юрист Лилия Гемеджи.

«По всем задержанным отказали (в удовлетворении апелляционной жалобы – КР). Сегодня мы заявляли ряд ходатайств, большинство из которых были также отклонены», – отметила Гемеджи.

По информации юриста, суд отклонил ходатайства о привлечении прокурора для поддержания стороны обвинения, о фото и видеофиксации судебного процесса и ходатайство о вызове и допросе свидетелей и понятых, которые давали показания против задержанных.

В Бахчисарае утром 13 апреля российские силовики провели обыски в домах мусульман – Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон). Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуках выстрелов.

В результате столкновений силовики задержали двоих крымских татар, в домах которых происходили обыски, и шестерых мужчин, которые пришли их поддержать. Позже сообщали, что одного из задержанных выпустили на свободу.

По итогам судебного заседания шестерым задержанным назначили наказание в виде административного ареста на срок от 2 до 7 суток, а одному крымчанину – штраф.

Российские силовики назвали обыски и задержания «плановыми мероприятиями».

19 апреля крымские адвокаты задержанных подали жалобы в подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма на административные дела против крымчан.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что будут обращаться к международному сообществу с просьбой усилить давление на Россию из-за участившихся обысков в Крыму.