Суд в Крыму на пять дней перенес заседание по «делу 26 февраля» – Семедляев

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма перенес заседание по «делу 26 февраля» из-за невозможности адвокатов участвовать в процессе. Об этом 20 апреля в комментарии Крым.Реалии заявил крымский адвокат Эдем Семедляев.

«В 11 часов заседание началось. Но от адвоката Тараса Омельченко поступило ходатайство об отложении заседания на 13.00 в связи с тем, что он участвовал в уголовном деле в Керчи и не успел приехать к назначенному времени. После этого было мое ходатайство с просьбой отложить заседание на более позднее время. В 15.00 я вылетаю в Ростов-на-Дону, где завтра буду участвовать в процессе над Русланом Зейтуллаевым. Ходатайство судья удовлетворил и отложил заседание до 25 апреля», – отметил Семедляев.

После аннексии Крыма Россией на полуострове начали судить крымскотатарских активистов, принимавших 26 февраля 2014 года участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины, которым противостояли активисты партии «Русское единство», руководимой на тот момент нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, и отдельно – по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя 6 апреля изменил меру пресечения фигурантам «дела 26 февраля» Али Асанову и Мустафе Дегерменджи. Их отправили под домашний арест.