СБУ проведет рядом с Крымом антитеррористические учения

На территории Генического района Херсонской области, граничащей с аннексированным Крымом, 21 апреля состоятся антитеррористические учения. Об этом Крым.Реалии рассказала руководитель пресс-службы управления херсонского главка СБУ Виктория Шакула.

«Это обычные учения, плановые, которые время от времени проводим», – пояснила Виктория Шакула.

По ее информации, учения будет проводить Координационная группа антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины в Херсонской области.

В СБУ просят местных жителей «сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенном пункте спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам».

Виктория Шакула отметила, что на работу КПВВ «Чонгар» проведение антитеррористических учений не повлияет.

В свою очередь, в комментарии для Крым.Реалии начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко уточнила, что 21 апреля контрольно-пропускной пункт «Чонгар» будет работать в штатном режиме.

Генический район Херсонской области находится вблизи админграницы с Крымом, который с 2014 года аннексирован Россией.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».