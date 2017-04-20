Из Госдумы России отозвали законопроект о лишении гражданства за терроризм

Законопроект о лишении гражданства России осужденных за терроризм отозван из Госдумы. Об этом сообщает Би-би-си. Карточку законопроекта убрали с сайта Госдумы, сообщает Радио Свобода.

По словам собеседников издания, законопроект отозвали по требованию руководства Госдумы из-за того, что его положения противоречат российской конституции. Ранее о том, что документ необходимо скорректировать, рассказал глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.

Законопроект о лишении российского гражданства осужденных за терроризм был внесен в Госдуму лидерами всех четырех фракций 18 апреля.

Ранее с подобной инициативой выступил президент России Владимир Путин. Он заявил, что, хотя по конституции лишать гражданства нельзя, можно отменить решения, послужившие основанием для его получения.