Россия не собирается в полном объеме исполнять решение Международного суда ООН, принятого в Гааге накануне, 19 апреля. В частности, речь идет об отмене запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму. Таким мнением в прямом эфире «Настоящего времени» поделился замглавы Меджлиса Ильми Умеров.

«Россия – это очень непредсказуемое государство. Могут возобновиться репрессии, может быть какое-то смягчение, но ждать, что они в полном объеме будут исполнять это решение, я думаю, немножко наивно с нашей стороны», – сказал Умеров.

Он указал на заявления российской стороны о том, что Меджлис якобы занимался экстремистской деятельностью и призывал к протестам силового характера, которые могут стать поводом для уклонения от выполнения решения.

«Я хочу подчеркнуть, что ни Меджлис, ни какие-то другие структуры, которые называются «национальное движение крымских татар», никогда не использовали насильственные методы борьбы», – добавил политик.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, в частности, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.

В то же время Международный суд ООН в Гааге не поддержал требования Киева относительно временных мер против России в рамках Конвенции по запрещению финансирования терроризма.

В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».