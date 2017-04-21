Александр Лиев: курортный сбор покажет реальное количество российских туристов в Крыму

Экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев считает, что ведение в аннексированном Крыму курортного сбора покажет реальное количество россиян на полуострове. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил Лиев, комментируя намерение российского правительства ввести курортный сбор в Крыму.

«Я не думаю, что это (введение курортного сбора – КР) будет реализовано хотя бы по той причине, что тогда количество россиян будет четко посчитано, и Путину придется доплачивать за других россиян. Потому что декларируемые ими 6 миллионов человек превратятся в реальный один миллион россиян, которые приезжают в Крым. Собрать (курортный сбор – КР) даже с этого миллиона полностью не получится, потому что часть этого потока по-прежнему селится в частных домовладениях, которые работают «в тени», – отметил Лиев.

Российские СМИ сообщают, что Кремль планирует разрешить аннексированному Крыму, а также нескольким регионам соседней России – Алтайскому, Краснодарскому и Ставропольскому краям, взимать с приезжих курортный сбор в размере до 100 рублей в сутки. Соответствующий законопроект подало Министерство по делам Северного Кавказа России.

Если этот законопроект будет принят, курортный сбор будут взимать не только с туристов, но и со всех, кто приезжает на курорты по делам, например командированных, отмечают российские СМИ. Взимать сборы предложено гостиницам, индивидуальным предпринимателям и зарегистрированным в налоговой службе физлицам, которые оказывают гостиничные услуги или услуги по временному размещению приезжих (включая временное предоставление им в пользование жилых помещений, в том числе в частных домах).

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов раньше поддержал инициативу президента России Владимира Путина о введении курортного сбора, и высказал предположение, что сумма не будет превышать 50 рублей.