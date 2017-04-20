Лиев: введение курортного сбора означает убыточность туристического бизнеса в Крыму

Экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев считает, что введение курортного сбора в Крыму будет означать, что туристический бизнес на полуострове является убыточным, а соседняя Россия таким образом попытается пополнить бюджет. Об это 20 апреля в комментарии Крым.Реалии сообщил Лиев, комментируя намерение российского правительства ввести курортный сбор в Крыму.

«С введением курортного сбора подходит к концу миф о том, что туристы после аннексии все равно будут ехать (на полуостров – КР). Если крымские власти просят собирать деньги, это означает, что туристический бизнес в бюджет Крыма ничего не приносит. И такими механизмами пытаются бюджет пополнять», – отметил Лиев.

Российские СМИ сообщают, что Кремль планирует разрешить аннексированному Крыму, а также нескольким регионам соседней России – Алтайскому, Краснодарскому и Ставропольскому краям, взимать с приезжих курортный сбор в размере до 100 рублей в сутки. Соответствующий законопроект подало Министерство по делам Северного Кавказа России.

Если этот законопроект будет принят, курортный сбор будут взимать не только с туристов, но и со всех, кто приезжает на курорты по делам, например командированных, отмечают российские СМИ. Взимать сборы предложено гостиницам, индивидуальным предпринимателям и зарегистрированным в налоговой службе физлицам, которые оказывают гостиничные услуги или услуги по временному размещению приезжих (включая временное предоставление им в пользование жилых помещений, в том числе в частных домах).