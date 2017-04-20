Роспотребнадзор назвал «провокациями» сообщения о вспышке кишечных инфекций в Ялте

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Ялте и Севастополю Виталий Задорожний назвал провокациями сообщения в социальных сетях о вспышке заболеваний кишечными инфекциями в Ялте. По его мнению, это делается для срыва курортного сезона, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Задорожний утверждает, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Ялте «не превышает нормы», а инфекционное отделение городской инфекционной больницы не переполнено, вопреки сообщениям местных жителей в социальных сетях.

Пользователи соцсети «Вконтакте» в ялтинской группе сообщают о заболевших, которым якобы отказывают в госпитализации.

«В инфекционку не принимают детей с высокой температурой. Осматривают и отправляют домой под наблюдение терапевта. Ребенка тошнит, температура 38,5, но в стационар его не принимают», – рассказала ялтинка Ольга.

Представитель Роспотребнадзора утверждает, что инфекционное отделение городской больницы работает в нормальном режиме, хотя признает наличие жалоб на работу учреждения.

«На этой неделе опять были обращения по поводу работы нашего инфекционного стационара, о том, что он переполнен и не принимает обращающихся граждан. В понедельник пришло обращение в Роспотребнадзор, в наше крымское межрегиональное управление. Оттуда, естественно, обращение переслали нам, и мы им дали ответ, взяв предварительно справку в инфекционном отделении. То есть сделали все, как положено. По состоянию на утро сегодняшнего дня стационар заполнен на 70%, работает в штатном режиме, никаких претензий к его функционированию у нас нет», – пояснил Виталий Задорожний.

Он высказал предположение, что «кто-то намеренно и кропотливо раскачивает ситуацию в преддверии курортного сезона». По информации Виталия Задорожнего, в Ялтинском регионе заболеваемость острыми кишечными инфекциями «достаточно стабильная, с положительной динамикой», и не превышает межсезонный уровень.