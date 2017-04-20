«Единая Россия» отказалась поддержать законопроект о захоронении Ленина

В России депутатская фракция «Единая Россия» не подержит законопроект о захоронении останков Владимира Ленина. По словам заместителя секретаря Госсовета партии Евгения Ревенко, «идея выноса тела Ленина из Мавзолея раскалывает российское общество».

Об этом 20 апреля сообщают российские «Известия».

Ранее группа депутатов от фракций «Единая Россия» и ЛДПР внесла законопроект в Госдуму. Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Авторами инициативы стали депутаты от фракций «Единая Россия» и ЛДПР Владимир Сысоев, Иван Сухарев, Александр Курдюмов, Евгений Марченко и Николай Брыкин, представляющий Госдуму в Верховном суде России.