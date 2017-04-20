Российский политолог: крымчане перестали верить правительству России

Российский политолог Иван Преображенский утверждает, что жители аннексированного Крыма потеряли доверие к российскому правительству из-за ухудшения уровня жизни на полуострове.

Так эксперт прокомментировал в эфире Радио Крым.Реалии отчет премьер-министра России Дмитрия Медведева, который 19 апреля отметил, что в Крыму улучшился уровень жизни.

«Многие крымчане из тех, кто сейчас уже Дмитрию Медведеву не верит, в 2014 году ему верили. Когда переходили на российскую пенсию, казалось, что это значительно больше – при тогдашнем курсе, при тогдашних ценах в Крыму – чем то, что получали пенсионеры в Крыму до российской аннексии. Однако сейчас получается, что их покупательская способность отнюдь не возросла, что по-прежнему надо существовать, что называется, на подножном корму… И без домашнего хозяйства прожить практически невозможно», – сказал Преображенский.

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За три года жизнь в аннексированном Крыму кардинально изменилась в лучшую сторону, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев. 19 апреля во время отчета российского правительства по итогам прошлого года Медведев заявил, что на полуострове вырос уровень жизни.

За три с половиной часа доклада Медведев упоминал Крым пять раз. Ключевым улучшением в Крыму за время аннексии российский премьер считает обеспечение полуострова электричеством и газом.