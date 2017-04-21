Глава Минсельхоз Крыма: «наши виноделы прославились на весь мир»

Крымские виноделы вернулись на полуостров с международной выставки вина Vinitaly в Италии, где была арестована их продукция. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

«Крымские производители вернулись. Все нормально. Теперь мы прославились на весь мир, что в Крыму тоже есть вино», – цитирует Рюмшина «Новости Крыма».

По его словам, крымские виноделы продолжат участвовать в международных выставках и конкурсах.

«Наше вино всегда ездило и пользовалось успехом», – заверил он.

Ранее управляющий партнер проекта UA2EU Алексей Любецкий сообщил Крым.Реалии, что на винной выставке находится российский стенд, на котором «продвигают краденые вина с оккупированной территории». После чего он обратился в финансовую полицию Вероны с целью прекратить выставку вина из Крыма на стенде России.

Совместные действия дипломатического корпуса и украинских активистов помогли добиться того, что Россию вынудили убрать крымские вина со своих выставочных стендов на международной выставке Vinitaly в итальянской Вероне.

МИД Украины направил ноту итальянской стороне с целью не допускать экспозиции крымского вина.

МИД России считает арест крымского вина на выставке в Вероне «провокацией».

Vinitaly – международная ежегодная выставка вина и спиртных напитков, которая проходит в Вероне с 1967 года. Выставка объединяет производителей, импортеров, дистрибьюторов, поставщиков, техников, журналистов и лидеров общественного мнения. В рамках мероприятия каждый год проводится более пятидесяти тематических дегустаций итальянских и зарубежных вин. Также проходят конференции, на которых обсуждаются ключевые вопросы, связанные с предложением и спросом на рынке вина.