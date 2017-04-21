Заместитель руководителя российского агентства по туризму Николай Королев заявил, что в России актуальность упрощения визового режима сохраняется для развития въездного туризма и, в частности, посещения аннексированного Крыма иностранцами. Об этом он сказал в ходе работы Всероссийской образовательной конференции «Знания. Технологии. Тенденции развития индустрии туризма в РФ», которая проходит в Ялте, сообщает «Крыминформ».

По его словам, «стратегически, с точки зрения упрощения визовых ограничений» сейчас эта работа ведется с конкретными зарубежными государствами. Уже якобы организована процедура безвизового порядка обмена с Китаем и Ираном.

«Работа в этом направлении в настоящее время ведется с Индией и Вьетнамом», – отметил Королев.

Российские СМИ сообщают, что Кремль планирует разрешить аннексированному Крыму, а также нескольким регионам соседней России – Алтайскому, Краснодарскому и Ставропольскому краям, взимать с приезжих курортный сбор в размере до 100 рублей в сутки. Соответствующий законопроект подало Министерство по делам Северного Кавказа России.

Если этот законопроект будет принят, курортный сбор будут взимать не только с туристов, но и со всех, кто приезжает на курорты по делам, например командированных, отмечают российские СМИ. Взимать сборы предложено гостиницам, индивидуальным предпринимателям и зарегистрированным в налоговой службе физлицам, которые оказывают гостиничные услуги или услуги по временному размещению приезжих (включая временное предоставление им в пользование жилых помещений, в том числе в частных домах).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».