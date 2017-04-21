МИД Украины: заявление Аксенова о продаже «Нового Света» нарушает международное законодательство

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что сообщения назначенного Кремлем главы Крыма Сергея Аксенова о намерении выставить на продажу «национализированный» завод шампанских вин «Новый Свет» нарушает украинское и международное законодательства. Об этом говорится в ответе пресс-службы МИД на информационный запрос Крым.Реалии.

«Действия оккупационных властей как о национализации украинских предприятий Крыма, так и о их последующей продаже являются незаконными как с точки зрения украинского законодательства, так и международного права», – говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что МИД Украины при всех дипломатических контактах выражает категорический протест против таких действий российской оккупационной власти и призывает иностранных партнеров оказывать им принципиальную оценку, в том числе в плане непризнания любых актов об изменениях собственности украинских предприятий.

11 апреля назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов объявил о намерении выставить на продажу «национализированный» завод шампанских вин «Новый Свет». По его словам, официально торги должны начаться летом.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».