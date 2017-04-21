Урожай фруктов в Крыму даже после потепления останется под угрозой – эксперт

Кандидат биологических наук Института садоводства НААН Украины Олег Китаев сообщил, что похолодание во время цветения фруктовых деревьев негативно сказывается на будущем урожае. А на территории аннексированного Крыма существует дополнительная угроза: из-за климатических особенностей растения могут пострадать даже после потепления, особенно если оно наступает резко после холодов. Об этом он рассказал в утреннем эфире Радио Крым.Реалии.

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«Лучше постепенное потепление и постепенный выход из такого стрессового состояния. Там (в Крыму – КР) кроме низких температур есть еще высокие летние температуры, весенние. Слабо развивающуюся завязь просто деревья могут скинуть от температур и сухости воздуха, угроза может быть», – отметил он.

Ранее заведующий отделом многолетних насаждений подконтрольного Кремлю министерства сельского хозяйства Крыма Игорь Антонюк в интервью телеканалу «Первый Крымский» сообщил, что резкое апрельское похолодание не повлияет на будущий урожай, поскольку температура воздуха не опускалась до минусовой.

На крымском полуострове 19 апреля наблюдается резкое ухудшение погодных условий: усилился ветер, местами идет снег, температура воздуха опустилась до нуля. На несколько суток было объявлено штормовое предупреждение. Похолодание связывают с прохождением холодного фронта.