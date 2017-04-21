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Новости

На антитеррористических учениях близ Крыма СБУ отработала защиту важных объектов

Во время учений, Херсонская область, 21 апреля 2017 года

Заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Вадим Чабан сообщил, что основной причиной для проведения у админграницы с Крымом антитеррористических учений стала необходимость отработать систему защиты расположенных в Херсонской области стратегически важных объектов. Об этом он рассказал журналистам 21 апреля.

По его словам, на территории области находятся объекты, важные и для материковой Украины, и для аннексированного Крыма. В частности, это телекоммуникационная вышка, с помощью которой ведется украинское вещание на Крым.

Также Вадим Чабан отметил, что проведение учений не повлияло на работу пунктов въезда-выезда на админгранице с Крымом.

Во время антитеррористических учений отрабатывалось задержание диверсионной группы, согласно легенде, взорвавшей телекоммуникационную вышку в поселке Чонгар. В программе учений были боевые стрельбы, обезвреживание диверсантов и работа подразделений ГСЧС по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

17 марта состоялось торжественное открытие телерадиовышки в поселке Чонгар неподалеку от админграницы с Крымом. Ее установили для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций на территорию аннексированного Россией полуострова.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница».

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