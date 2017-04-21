Заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Вадим Чабан сообщил, что основной причиной для проведения у админграницы с Крымом антитеррористических учений стала необходимость отработать систему защиты расположенных в Херсонской области стратегически важных объектов. Об этом он рассказал журналистам 21 апреля.

По его словам, на территории области находятся объекты, важные и для материковой Украины, и для аннексированного Крыма. В частности, это телекоммуникационная вышка, с помощью которой ведется украинское вещание на Крым.

Также Вадим Чабан отметил, что проведение учений не повлияло на работу пунктов въезда-выезда на админгранице с Крымом.

Во время антитеррористических учений отрабатывалось задержание диверсионной группы, согласно легенде, взорвавшей телекоммуникационную вышку в поселке Чонгар. В программе учений были боевые стрельбы, обезвреживание диверсантов и работа подразделений ГСЧС по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

17 марта состоялось торжественное открытие телерадиовышки в поселке Чонгар неподалеку от админграницы с Крымом. Ее установили для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций на территорию аннексированного Россией полуострова.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница».