В Миниформе проверяют законность участия иностранных журналистов в Ялтинском форуме

Министерство информационной политики Украины проверит законность участия иностранных журналистов в «Ялтинском международном экономическом форуме». Об этом заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар рассказала в комментарии Крым.Реалии 21 апреля.

«Мы отслеживаем этот форум. Будем подавать в соответствующие службы списки тех журналистов или тех людей, которые поехали в Крым, нарушая законы Украины», – отметила Джеппар.

Ежегодно весной подконтрольные Кремлю власти аннексированного Россией Крыма проводят в Ялте экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей различных стран мира. Через визиты иностранцев нынешние власти полуострова стремятся легализовать «российский» статус полуострова. В 2017 году форум проходит с 20 по 22 апреля.

В пресс-службе российского главы Крыма Сергея Аксенова сообщили, что в этом году для участия в форуме аккредитовали 250 журналистов, среди которых есть и представители иностранных СМИ.

В конце марта Эмине Джеппар заявляла, что Министерство информационной политики Украины не отказало ни одному иностранному журналисту в согласовании въезда не территорию аннексированного Крыма.

Она также напомнила, что иностранные граждане, в том числе журналисты, должны попадать в Крым только через украинские пункты пропуска, а разрешение на это выдает Государственная миграционная служба Украины.