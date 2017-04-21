Китай готов ввести «безвиз» для украинцев – посол

Китайское правительство выражает готовность ввести безвизовый режим с Украиной, заявил посол Китая в Украине Ду Вэй.

«Китайская сторона готова в любое время, по желанию двух сторон, по принципу равенства и взаимной выгоды, принять новые меры по обмену людьми между нашими странами, в том числе и безвизовый режим», – сказал он 21 апреля в Киеве по случаю 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем.

Ду Вэй не представил сроков, в которые такое решение может быть принято.

Дипломат также отметил, что китайская сторона приветствует решение Европейского союза по либерализации визового режима с Украиной.

Европарламент на заседании 6 апреля поддержал введение безвизового режима с ЕС для граждан Украины.

В ЕС ранее заявляли, что «безвиз» для украинцев может заработать в конце июня.