Севастопольским охотникам намерены разрешить отстрелить 105 оленей и косуль

В Севастополе охотникам в качестве объектов охоты намерены разрешить отстрелить 105 оленей и косуль. Об этом говорили на городских общественных слушаниях по поводу квот добычи охотничьих ресурсов, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По информации ГКУ «Севастопольское лесничество», на территории Севастополя обитает 491 олень и 651 косуля. По сравнению с прошлыми годами численность животных сократилась. В 2017 году севастопольские лесники предложили разрешить отстрелить 9,2% от общей численности оленя – это 45 особей и 9,3% косуль – 60 животных. При этом 20 запланированных к отстрелу животных, имеют возраст до 1 года. Самая большая охота на оленя и косулю запланирована в окрестностях Орлиного.

Разрешение охотиться получили три частных охотобъединения – «Кордон Мекензи», «Орлиновское охотхозяйство» и «Красный камень». Им предоставили подавляющее количество квот на отстрел животных. При этом «Орлиновское охотхозяйство» находится в стадии судебного разбирательства. Подконтрольная Кремлю прокуратура Севастополя оспаривает его право пользования охотугодьями площадью более 12 тыс. гектар. Независимым охотникам на общедоступных охотничьих угодьях предложили меньше всего квот.

Представители общественных экологических организаций не согласны с данными, предоставленными в информации «Севастопольского лесничества». По их мнению, предоставленные данные показателя численности особей на 1000 гектар завышены.

Присутствующие на слушаниях представители охотничьих организаций против проекта квот не возражали. Предложенные лесниками лимиты должны теперь пройти экспертизу в Севприроднадзоре.