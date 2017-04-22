В Крыму прогнозируют «некритичную» потерю урожая фруктов

В Крыму в 2017 году из-за заморозков возможна потеря урожая фруктов. Об этом Крым.Реалии рассказали в Крымской опытной станции садоводства, которая в 2015 году стала отделением Никитского ботанического сада.

«Пострадали косточковые, прежде всего черешня, персик, алыча. По нашим подсчетам, потери составят 20-30%, что для Крыма, собственно, не является критичным. Пострадали эти плодовые культуры от заморозка 1 апреля – деревья как раз цвели. Тогда ночная температура в Красногвардейском, Нижнегорском, Симферопольском и других степных и предгорных районах упала до - 4 градусов, а на почве были все -7», – говорится в сообщении.

Специалист Крымской опытной станции рассказал, что в мире давно научились защищать плодовые культуры от весенних заморозков. Для этого используются специальные стационарные установки.

«Но даже крупные производители фруктов в Крыму ими якобы до сих пор не обзавелись по причине высокой цены самой установки», – пояснил специалист.

Также отмечается, что в нынешнем году в Крыму вновь не будет нормального урожая абрикосов,особенно в тех хозяйствах, которые вовремя не провели опрыскивание деревьев химпрепаратами. Причина – поражение соцветиев грибком, что приводит к их усыханию и гибели.

По словам специалистов Крымской опытной станции садоводства, в период активного цветения абрикосов стояли сырая погода и туманы, что способствуют сильному распространению грибка.