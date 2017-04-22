В годовщину Дня рождения Ленина севастопольцев принимали в компартию и комсомол

В Севастополе в честь Дня рождения Владимира Ленина местные коммунисты провели митинг, а также приняли в партию и комсомол новых членов. Об этом 22 апреля сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Недаром ООН признала Ленина человеком 20-го столетия. Он по крупицам собрал великую советскую империю. В своей деятельности коммунисты всегда руководствовались учением Маркса и Энгельса, поэтому смогли построить великое государство», – заявил председатель горкома КПРФ Василий Пархоменко. ​

На митинге приняли в компартию и вручили партбилеты нескольким кандидатам. Одного юношу приняли в комсомол. В пионеры в этом году не принимали.

Музыкальным сопровождением митинга были патриотические песни советского периода. По окончании мероприятия коммунисты направились на отчетно-выборную конференцию.