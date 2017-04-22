Российский оппозиционер Явлинский призвал Кремль «исправить политическую ошибку» с Крымом

Лидер российской оппозиционной политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский призвал руководство России «исправить политическую ошибку» с Крымом и решить эту проблему в соответствии со всеми международно-правовыми нормами.

Об этом он написал в своей статье, опубликованной на личном сайте политика.

По словам оппозиционера, «в Кремле упорствуют и не желают признать, что (с Крымом – КР) была допущена грубая ошибка, которая уже загнала Россию в изоляцию, превратила (страну – КР) в мишень для санкций».

«За период 2014–2017 годов потери России от финансовых санкций составят около $170 млрд, или более 9,5 трлн рублей. В расчете на год это означает, что, если будут отменены санкции, Россия сможет, например, увеличить примерно на 30% пенсии всем пенсионерам, на 78,7% – консолидированный бюджет здравоохранения и на столько же консолидированный бюджет образования. А еще можно в три раза увеличить среднюю зарплату всех российских врачей», – написал Явлинский.

Для выхода из сложившегося положения политик предложил организовать и провести в аннексированном Крыму «легитимный» референдум под международным контролем. «Так, чтобы результаты этого референдума соответствовали всем международно-правовым нормам. Для этого потребуется созыв по инициативе России и Украины международной конференции по Крыму с участием всех заинтересованных сторон. Решения конференции станут обязательными как для Москвы, так и для Киева», – пояснил свою позицию политик.

В сентябре 2016 года оппозиционный политик заявил, что для России воевать с Украиной – это «абсолютный и законченный позор».

В феврале того же года делегаты съезда «Яблока» избрали Явлинского кандидатом в президенты России от этой партии. Партия также заявила о «необходимости признания (Россией – КР) суверенитета Украины в границах 2013 года».

В июле 2016 года делегаты съезда «Яблока» утвердили новую программу партии к выборам в Госдуму, в которой говорилось, что «Крым принадлежит Украине, его аннексия незаконна и должна быть отменена».

Вместе с тем, в партии «Яблоко» считают, что «возможное решение проблемы Крыма – проведение международно признаваемого референдума, полностью соответствующего украинскому законодательству и международно-правовым нормам, под объективным международным контролем».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».