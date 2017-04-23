На ремонт зданий культуры в Симферополе выделили более 100 тысяч долларов

В Симферополе на ремонт зданий, которые являются объектами культурного наследия выделили 5,8 млн рублей (более 100 тысяч долларов – КР). Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

«На реконструкцию муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованной библиотечной системе для взрослых будет выделено 1,5 млн рублей, централизованной системе детских библиотек города Симферополя – 1,1 млн рублей, муниципальному бюджетному учреждению культуры культурно-досуговому центру имени Т.Г.Шевченко – 600 тысяч рублей, а муниципальному бюджетному учреждению культурно-досуговому центру запланировано 395 тысяч рублей», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что «Симферопольской детской музыкальной школе №1 имени С.В. Рахманинова» на ремонт будет выделено 790 тысяч рублей, а «Симферопольской детской музыкальной школе № 3 имени Юрия Богатикова» – 395 тысяч рублей.

В конце марта назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов анонсировал проверку за расходованием средств в городах и районах Крыма. От подчеркнул, что такая практика на полуострове вводится впервые.