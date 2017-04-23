В Судаке вынесли приговор троим крымчанам, подозреваемым в разрушении памятника Ленину

В Судаке вынесли приговор трем местным жителям, подозреваемым в разрушении городского памятника Ленину. Об этом сообщили в пресс-службе российской прокуратуры Судака.

В ведомстве отметили, что все трое признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.214 УК России (вандализм).

«Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Молодым людям запрещено покидать город без специального разрешения», – отметили в надзорном ведомстве.

В октябре прошлого года в городском парке Судака местные жители обнаружили разрушенный памятник Ленину. В тот же день российские полицейские Крыма сообщили, что по факту преступления было возбуждено уголовное дело.