Симферополь засыпало апрельским снегом

В Симферополе с утра идет дождь с мокрым снегом. На дорогах вода, а улицы опустели. Об этом 23 апреля сообщает корреспондент Крым.Реалии.
«Для конца апреля это очень редкое явление. Такого не было очень давно. Снег идет практически по всему полуострову, кроме южного берега и ряда приморских городов», – сообщила ТАСС дежурный синоптик Крымского гидрометцентра Татьяна Адрианова.
23 апреля из-за сильных осадков и ветра в Крыму объявили штормовое предупреждение.
«Во вторую половину дня 23 и сутки 24 апреля в Крыму ожидаются сильные дожди, в горах со снегом, местами очень сильные осадки, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с», – отметили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.
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Накануне крымчан предупредили о заморозках на ближайшие три дня. Сообщалось, что 23, 24, 25 апреля ночью и утром в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки от 0 до 3 градусов мороза.
21 апреля работу Керченской паромной переправы приостановили из-за плохих погодных условий. Также из-за плохой погоды временно остановили движение пассажирских катеров в Севастопольской бухте.
В Крыму с 19 апреля наблюдается резкое ухудшение погодных условий: усилился ветер, местами идет снег. В крымском управлении МЧС России объявили штормовое предупреждение на полуострове.
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