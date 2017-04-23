В Бахчисарае помолились за голодающего в СИЗО Руслана Зейтуллаева

В Бахчисарае во время праздника в честь возвращения местного жителя Сейдамета Мустафаева после десятидневного админареста помолились на его соотечественника Руслана Зейтуллаева, который две недели голодает в СИЗО.



Молитву за Зейбуллаева инициировал Сейдамет Мустафаев, освобождение которого празднуют в воскресенье, 23 апреля, в Бахчисарае.



«Я в первую очередь делаю дуа (молитва. – КР) за братьев, которые сидят в местах заключения, как из Крыма, так и со всего материка. Которые сидят намного дольше, чем десять суток. Также отдельно за Руслана Зейтуллаева, который проявил мужество и не кушает уже две недели. Он объявил голодовку не ради себя и своих интересов, а из-за переживаний о братьях, чтобы братьев освободили. Пусть Аллах будет им доволен. И пусть Аллах всех вернет к своим семьям», – обратился он ко всем пришедшим отпраздновать его возвращение домой.​

Руслан Зейтуллаев объявил бессрочную голодовку 4 апреля в ходе заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Он выдвинул к российским властям ряд требований: прекратить уголовное преследование крымских татар по статьям «терроризм» и «экстремизм», допустить к нему в СИЗО представителей МИД Украины, а также освободить других фигурантов севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир».



Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическим сообществом» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр.



Следственные органы настаивают на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества.



Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.



Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.



Сейдамет Мустафаев был задержан во время обысков в Бахчисарае 13 апреля. В этот день российские силовики провели обыски в домах мусульман – Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон).



Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуках выстрелов.



Подконтрольный Кремлю Бахчисарайский районный суд присудил Сейдамету Мустафаеву 10 суток ареста за «участие в несанкционированном митинге» при обыске у Сейрана Салиева.



В результате столкновений силовики задержали двоих крымских татар, в домах которых происходили обыски, и шестерых мужчин, которые пришли их поддержать. Позже сообщали, что одного из задержанных выпустили на свободу.



По итогам судебного заседания шестерым задержанным назначили наказание в виде административного ареста на срок от 2 до 7 суток, а одному крымчанину – штраф.



Российские силовики назвали обыски и задержания «плановыми мероприятиями».



Крымские адвокаты задержанных подали жалобы в подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма на административные дела против крымчан. Эти жалобы суд отклонил.