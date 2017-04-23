В Феодосии участникам автопробега ко Дню Победы вручат землю

В Феодосии ко Дню Победы проведут автопробег «Серебряная стрела».

Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города, мероприятие организовано Всероссийским комитетом по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан, крымской Ассоциацией предпринимателей-инвалидов совместно с общественными организациями воинов-интернационалистов, Всероссийским обществом инвалидов и другими общественными организациями.



«29 апреля запланировано прибытие участников автопробега в Феодосию. Здесь на Привокзальной площади состоится митинг, во время которого участникам автопробега будет передана капсула с землей с мест боев в Феодосии», – говорится в сообщении.

Автопробег планируется провести с 30 апреля по 14 мая.