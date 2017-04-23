В Крыму создали группу по борьбе с санкциями

В представительстве Крыма при президенте России создана рабочая группа юристов, которые намерены добиваться отмены европейских и западных санкций в отношении полуострова. Об этом сообщает российское издание РИА Новости.Крым со ссылкой на председателя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова.



Он уточнил, что российские юристы будут работать в тесном контакте с иностранными, а также с Министерством иностранных дел и Минюстом России.



«Нас всех категорически не устраивает ситуация, при которой мы только оправдываемся, обороняемся и доказываем, что мы хорошие. Но это нужно делать на международной арене, в тесном контакте с МИДом, Министерством юстиции. Мы каждый шаг будем согласовывать с ними. Крым должен заявить о себе на юридическом поприще, на международной арене. Здесь много несправедливых по отношению к крымчанам вещей, которые Украина делает, и мы будем бороться за права крымчан в судах», – говорит Молохов.



По его словам, рабочая группа пока решает, в каком именно из европейских судов будет отстаивать права жителей полуострова.



«Есть Европейский суд по правам человека в Страсбурге, есть Европейский суд справедливости в Люксембурге, есть Международный суд в Гааге, в Стокгольме, есть арбитражные суды в Париже. Посмотрим, куда мы будем подаваться, это вопросы тактики. <…> Много есть дел, которые позволят крымчанам почувствовать себя в Европе не гражданами второго сорта, как сейчас, а полноценными жителями великой державы», – заявил Молохов.

Он утверждает, что среди прочего российские юристы намерены бороться за «скифское золото» и права крымских вкладчиков «Приватбанка».