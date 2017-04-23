В Крыму озаботились интернет-активностью подростков

Заместитель министра образования, науки и молодежи подконтрольного России правительства Крыма Айдер Аблятипов предлагает контролировать деятельность подростков в интернете. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По данным ведомства, проблему влияния интернета на детей Аблятипов обсудил в рамках парламентских слушаний в Совете Федерации Федерального Собрания России.

В ходе слушаний обсуждались деятельность так называемых суицидальных интернет-групп и вопросы доступности для детей сайтов экстремистских сообществ и сект.

«Сегодня остро стоит вопрос защиты детей от негативных воздействий всемирной паутины. Для этого необходимо предусмотреть дополнительные меры по защите детей и подростков, как на государственном уровне, так и в каждом конкретном учебном заведении, семье», – утверждает замминистра.

Он также предлагает изменить профильное российское законодательство в части работы с детьми и подростками.