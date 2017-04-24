Макрон опередил Ле Пен на 2% в первом туре выборов президента Франции

Кандидат на пост президента Франции от движения «Вперед» Эмманюэль Макрон одержал победу в первом туре с результатом 23,75% голосов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные МВД страны после подсчета всех бюллетеней.

Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен набрала 21,53%. Вместе с Макроном она выходит во второй тур президентских выборов.

Менее 20% голосов набрали кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и лидер движения «Непокоренная Франция» Меланшон.

Марин Ле Пен назвала результаты «историческими».

«Главная цена вопроса на этих выборах – это глобализация, которая угрожает нашей цивилизации», – заявила Ле Пен после закрытия участков.

39-летний Эмманюэль Макрон, который может стать самым молодым президентом Франции, поблагодарил своих сторонников за кампанию, «которая изменила курс страны». Он призвал их мобилизоваться перед вторым туром ради надежды вместо страха.

«Через 15 дней я хочу стать вашим президентом, президентом всех жителей Франции. Президентом патриотов против угрозы националистов», – отметил Макрон.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.