Госдепартамент США призвал Россию оказать содействие в расследовании гибели американца на Донбассе

Госдепартамент США «шокирован и расстроен» гибелью американца, который входил в состав Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Соединенные Штаты призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы позволить ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование», – говорится в сообщении.

Также американское внешнеполитическое ведомство призвало Россию повлиять на сепаратистов на Донбассе, чтобы «сделать первый шаг на пути к миру на востоке Украины».

23 апреля в беседе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном президент Украины Петр Порошенко предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.

По информации украинской стороны, в этом разговоре представители Украины и США выразили обеспокоенность развитием ситуации на Донбассе и отметили важность выполнения Россией Минских договоренностей, прежде всего в вопросах безопасности.

Утром 23 апреля в районе села Пришиб на контролируемой группировкой «ЛНР» части Луганщины подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Согласно сообщению миссии, погиб американский медработник, госпитализированы двое членов патруля миссии, граждане Германии и Чехии. Группировка «ЛНР» сообщает, что двое раненых наблюдателей, находящихся в больнице Луганска, получили травмы средней тяжести, их состояние стабильное.

В группировке «ЛНР» обвинили в подрыве автомобиля ОБСЕ «подготовленную украинскую диверсионно-разведывательную группу». Боевики ранее также заявили, что автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в котором погибли и были ранены сотрудники миссии, «отклонился от основного маршрута и двигался второстепенными дорогами».

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе является попыткой Москвы и поддерживаемых ею боевиков запугать наблюдателей.