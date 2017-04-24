США не отменят санкции, пока Россия не вернет Крым – Госдепартамент

Санкции США против России будут сохраняться до тех пор, пока Россия не вернет контроль над аннексированным Крымом Украине. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.

«Секретарь Тиллерсон подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины и подтвердил, что санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине и полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям», – сказано на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США призвал Россию оказать содействие в расследовании гибели американца на Донбассе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».