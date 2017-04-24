В Крыму сообщают о митинге студентов «Крымского федерального университета»

В аннексированном Крыму сообщают об акции протеста, которая прошла в Симферополе 24 апреля. Как утверждает «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ», в пикете приняли участие студенты «Крымского федерального университета», которые выразили недовольство работой ректора университета Сергея Донича.

Издание публикует видео, на котором молодые люди стоят с плакатами, призывающими Сергея Донича «уйти» с поста ректора КФУ.

«Пикетчики утверждают, что выражают мнение представителей всех структурных подразделений вуза, однако назвать факультеты обучения и свои имена они отказались», – говорится в сообщении.

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил 20 апреля, что не доверяет ректору «Крымского федерального университета» Сергею Доничу, и «не видит возможности» продолжать сотрудничество с Доничем в этой должности.

В свою очередь, Сергей Донич заявил ТАСС, что не писал заявление об увольнении.

В начале 2015 года российское правительство Крыма распорядилось создать на полуострове «федеральный университет», куда вошли несколько вузов, в том числе и ликвидированный Таврический национальный университет имени Вернадского, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского, и несколько других научных организаций. В структуру «Крымского федерального университета» входят около 13 образовательных и научных организаций.