Экс-глава МИД Украины: Франция Макрона не изменит свою позицию по Крыму

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что в случае победы на выборах президента Франции кандидата-центриста Эманюэля Макрона Франция будет и дальше осуждать Россию за аннексию Крыма. Об этом 24 апреля Огрызко сказал в комментарии Крым.Реалии.

«Можно говорить о том, что Франция Макрона будет европейской Францией. Если линия стабильной Европы Макрона будет главной, то очевидно, что позиция Франции в отношении агрессии России не изменится. Соответственно не изменится относительно Крыма», – считает Огрызко.

По словам экс-министра, в случае победы Ле Пен политика Франции по отношению к Украине изменится.

«Если к власти придет Ла Пен, то Францию ждут очень сильные внутренние потрясения, нестабильность и катаклизмы. Если Франция Ле Пен начнет ломать все Европейский устройство, то безусловно сломается политика Франции в отношении Украины. В связи с этим вопрос об Украине и Крыме по сути является производным», – добавил он.

Кандидат на пост президента Франции от движения «Вперед» Эмманюэль Макрон одержал победу в первом туре с результатом 23,75% голосов. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен набрала 21,53%. Вместе с Макроном она выходит во второй тур президентских выборов.

Первый тур выборов во Франции состоялся на фоне усиленных мер безопасности и чрезвычайного положения, введенного в ноябре 2015 года.

Свыше 66 тысяч избирательных участков находились под охраной более чем полусотни тысяч правоохранителей. Патрулирование и безопасность на улицах также осуществляли семь тысяч военнослужащих.