Назначение и снятие с должности ректора «Крымского федерального университета» (КФУ) находится в ведении правительства России, а не властей аннексированного Крыма. Так в понедельник, 24 апреля, ректор КФУ Сергей Донич прокомментировал заявление подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова о выражении ему недоверия. Об этом сообщает РИА Крым.

«У меня есть руководство в лице министра (образования России – КР), есть правительство России, мое назначение, как и снятие, осуществляется председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым. За выходные ничего не поменялось», – сказал на пресс-конференции Донич.

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил 20 апреля, что не доверяет ректору «Крымского федерального университета» Сергею Доничу и «не видит возможности» продолжать сотрудничество с Доничем в этой должности. Позже крымские СМИ сообщили со ссылкой на имеющееся в их распоряжении заявление Аксенова о назначенном на 5 мая заседания наблюдательного совета КФУ. На нем якобы планируют выразить недоверие ректору вуза Сергею Доничу.

Ранее сообщалось об акции протеста студентов «Крымского федерального университета», которые выразили недовольство работой ректора университета Сергея Донича.

В начале 2015 года российское правительство Крыма распорядилось создать на полуострове «федеральный университет», куда вошли несколько вузов, в том числе и ликвидированный Таврический национальный университет имени Вернадского, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского, и несколько других научных организаций. В структуру «Крымского федерального университета» входят около 13 образовательных и научных организаций.