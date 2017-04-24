Джемилев: Макрон наиболее адекватен по отношению к Украине

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев считает, что политика кандидата-центрист Эммануэля Макрона в случае его победы на выборах президента Франции будет «наиболее адекватной» по отношению к Украине. Об этом 24 апреля Джемилев сказал в комментарии Крым.Реалии.

«Из всех кандидатов Макрон наиболее адекватен по отношению к Украине. Я думаю, что все остальные, кто не вошел во второй тур, объединятся и будут поддерживать Макрона. У Ле Пен перспектив нету. Я надеюсь на это», – считает Джемилев.

Ранее, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко выразил мнение, что в случае победы на выборах президента Франции кандидата-центриста Эммануэля Макрона Франция будет и дальше осуждать Россию за аннексию Крыма.

Кандидат на пост президента Франции от движения «Вперед» Эммануэль Макрон одержал победу в первом туре с результатом 23,75% голосов. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен набрала 21,53%. Вместе с Макроном она выходит во второй тур президентских выборов.

Первый тур выборов во Франции состоялся на фоне усиленных мер безопасности и чрезвычайного положения, введенного в ноябре 2015 года.

Свыше 66 тысяч избирательных участков находились под охраной более чем полусотни тысяч правоохранителей. Патрулирование и безопасность на улицах также осуществляли семь тысяч военнослужащих.