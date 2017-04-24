На заседании ПАСЕ разгорелся скандал из-за посещения Аграмунтом Сирии с российской делегацией

На заседании ПАСЕ возникла кризисная ситуация, депутаты потребовали от президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта объяснений по поводу его поездки в Сирию вместе с российской делегацией.

Как сообщил 24 апреля в Фейсбуке председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, в ПАСЕ происходит «грандиозный скандал».

«В ПАСЕ грандиозный скандал за все время существования, из-за визита президента Ассамблеи в Сирию и коррупционных обвинений. Очень многие делегаты требуют отставки. Но сначала зал должен услышать объяснения, которые Аграмунт должен предоставить прямо сейчас», – отметил Арьев.

Народный депутат Украины, заместитель председателя постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Георгий Логвинский отметил, что ожидается официальное заявление по этому поводу.

«Президент ПАСЕ признал, что его русские друзья его «подставили» с поездкой в Сирию. Впервые видел Аграмунта настолько подавленным от того, что его коллеги, выбиравшие его президентом и не раз поднимавшие с ним бокал вина, вдруг выступили не просто с резкой критикой, а применили жесточайшие дипломатические формулировки. Педро пытался сказать, что Россия воспользовалась его наивностью, однако я справедливо заметил, что не «воспользовались» а «использовали». Точнее говоря подставили и атаковали», – говорится в сообщении Логвинского.

Как сообщается, в марте 2017 года президент ПАСЕ Педро Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов.

Российская делегация в ПАСЕ находится под санкциями, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма.