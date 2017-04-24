Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы требует запуска процедуры импичмента президента ПАСЕ Педро Аграмунта, учитывая его совместный с российскими депутатами визит в Сирию, сообщает первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

По ее словам, 24 апреля Аграмунт был вынужден отказаться от ведения заседания ПАСЕ из-за протестов членов ассамблеи.

«В кресле председательствующего на заседании сессии ПАСЕ – заместитель президента, потому что члены Ассамблеи очень четко заявили, что Аграмунт не может председательствовать на заседании Ассамблеи, принципы которой он растоптал. Председательствующий на сессии сообщил, что по требованию делегатов состоятся слушания, где Аграмунт готов будет ответить на вопросы. Но украинская делегация требует изменений в регламент и запуска процедуры импичмента», – написала Геращенко в Фейсбуке.

Она добавила, что в ПАСЕ не хватило двух голосов, чтобы 24 апреля вопрос изменения регламента поставить в повестку дня Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Теперь ситуация выглядит так: Аграмунт не ведет заседания, завтра будут дебаты, где все смогут задать вопросы, и потом будем требовать возврата в сессионный зал дискуссии об изменениях регламента (по запуску процедуры импичмента президента ПАСЕ – КР). У нашей делегации впереди два тяжелых дня работы», – написала Геращенко.

В начале сегодняшнего заседания президент ПАСЕ назвал «ошибкой» свой визит в Сирию и попросил прощения. В то же время многие депутаты потребовали его отставки.

В Сирию 20 марта прибыла делегация депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Госдумы России во главе с президентом ПАСЕ Педро Аграмунтом, сообщал в тот же день российский «Первый канал». В сюжете телеканала говорилось, что вместе с Аграмунтом в Сирию прибыли депутаты из Чехии, Бельгии, Сербии и Италии. Организовали этот визит депутаты Государственной думы, хотя Россия уже почти три года, с апреля 2014 года, лишена в ПАСЕ права голоса.

В январе сессия ПАСЕ на второй срок переизбрала действующего президента, политика от Испании Педро Аграмунта. Представители Украины критиковали Аграмунта, заявляя, что он стоит на пророссийских позициях.

Как заявляла в октябре прошлого года первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Ирина Геращенко, Аграмунт делал публичные заявления, которые полностью соответствуют российской позиции, в том числе – инициировал снятие с России политических санкций, наложенных ассамблеей.