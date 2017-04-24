Самойлова вместо «Евровидения» поедет выступать в Севастополь – СМИ

Российская певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», выступит вместо этого в аннексированном Севастополе. Концерт запланирован на 9 мая, сообщает издание ForPost со ссылкой на подконтрольного Кремлю руководителя главного управления культуры Севастополя Ларису Дудкину.

«Эта исполнительница, как планировалось, должна была представить Россию на «Евровидении». В качестве альтернативы она будет выступать у нас. Предварительная договоренность есть. Мы надеемся, что у нее все получится и Юля победит все преграды, которые перед ней стоят», – сказала Дудкина.

Подтверждения этой информации из других источников пока нет. Крым.Реалии пытаются получить комментарий по этому поводу в пресс-службе певицы.

Европейский вещательный союз официально заявил, что Россия не будет принимать участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2017». Соответствующее заявление опубликовали на сайте музыкального конкурса.

Перед этим «Первый канал», который ежегодно транслирует международный песенный конкурс «Евровидение» в России, отказался делать это в 2017 году.

Причиной такого решения стало письмо от Европейского вещательного союза, который «не смог урегулировать вопрос об участии в «Евровидении-2017» участницы от России Юлии Самойловой».

Их также не устраивает вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замены на другого участника.

Ранее Европейский вещательный союз сообщал, что работает над тем, чтобы все 43 участника «Евровидения-2017» смогли выступить на конкурсе в Киеве.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

В министерстве иностранных дел России выразили возмущение решением Службы безопасности Украины отказать во въезде в страну российской участнице конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой.

Организаторы конкурса «Евровидение-2017» обнародовали заявление, в котором выразили разочарование решением Украины не пускать в страну участницу от России Юлию Самойлову. Вместе с тем, в оргкомитете конкурса указали на необходимость уважать законы принимающей страны.

Россия 12 марта определилась со своим представителем на «Евровидение» – Юлией Самойлововой, которая с детства передвигается на инвалидной коляске.

Певица выступила в аннексированном Крыму 27 июня 2015 на гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра». Таким образом, певица нарушила постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию Крыма. Ранее Украина уже принимала меры к российским артистам, выступавшим в Крыму.

В этом году международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в Киеве.