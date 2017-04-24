В команде Самойловой подтвердили намерение певицы выступить в Крыму

Команда российской певицы Юлии Самойловой, которую выдвинули на участие в «Евровидении-2017» от России, подтвердила, что ведет переговоры о ее выступлении в аннексированном Крыму. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службы российской певицы в комментарии Крым.Реалии.

«Да, она будет выступать в Севастополе. По крайней мере на сегодняшний день все подтверждено. Планируется, что Юля споет там 2-3 песни», – сказали в пресс-службе.

Местные СМИ сообщали о планах Самойловой, которая должна была представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», выступить вместо этого в аннексированном Севастополе 9 мая.

Европейский вещательный союз официально заявил, что Россия не будет принимать участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2017». Соответствующее заявление опубликовали на сайте музыкального конкурса.

Перед этим «Первый канал», который ежегодно транслирует международный песенный конкурс «Евровидение» в России, отказался делать это в 2017 году.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым. В министерстве иностранных дел России выразили возмущение этим решением.

Организаторы конкурса «Евровидение-2017» выразили разочарование решением Украины, вместе с тем, указали на необходимость уважать законы принимающей страны.

Россия 12 марта определилась со своим представителем на «Евровидение» – Юлией Самойлововой, которая с детства передвигается на инвалидной коляске.

Певица выступила в аннексированном Крыму 27 июня 2015 на гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра». Таким образом, певица нарушила постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию Крыма. Ранее Украина уже принимала меры к российским артистам, выступавшим в Крыму.