Больше половины россиян устали ждать от Путина улучшений в жизни – опрос

Население России устало ждать от президента страны Владимира Путина положительных сдвигов в жизни сограждан, считают участники опроса, проведенного «Левада-центром». Как сообщается на сайте центра, 51% опрошенных согласились с таким утверждением.

При этом 16% опрошенных считают, что общество «определенно устало» ждать от Путина улучшений, еще 25% ответили на этот вопрос «скорее, да».

Не согласны с утверждением, что россияне устали ждать от президента России улучшений 35% опрошенных.

Как следует из данных опроса, 50% респондентов убеждены, что окружение Владимира Путина в большей мере интересуют проблемы страны. 35% опрошенных считают, что окружение российского президента заботят личные материальные интересы, еще 16% опрошенных затруднились ответить.

При этом среди главных успехов российского президента опрошенные назвали повышение боеспособности и реформу вооруженных сил России (39%), укрепление международных позиций России (34%) и «решение чеченской проблемы» (26%).

Опрос провели в начале апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны, отметили в «Левада-центре».