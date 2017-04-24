В Ассоциации туроператоров России назвали отдых в Крыму дорогим и неконкурентоспособным

Спрос на отдых в Крыму среди россиян снижается из-за конкуренции с Турцией и Краснодарским краем, а также уровня цен, который превышает ожидание туристов. К такому выводу пришли эксперты Ассоциации туроператоров России, публикует Интерфакс.

По данным российских туркомпаний, в среднем цены на отели в Крыму выросли на 10-15%.

«При подсчете мы ориентируемся на средний чек купленных туров. Да, уровень инфляции чуть ниже этой цифры, но в целом туристы привыкли к такому ежегодному росту цен», – говорит гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По мнению туроператоров, отельеры Крыма пересматривают ценовую политику. Как рассказал гендиректор компании «Мультитур» Дмитрий Шаров, крымские отели все чаще предлагают спецпредложения со средними скидками на проживание 10-20%. Некоторые из них готовы частично субсидировать и стоимость авиаперелета в Крым.

«За два года Крым подорожал на 50%, и этот факт трудно принять многим туристам. Раньше в Крыму было дешево, говорят они, а сейчас цены на уровне Краснодарского края», – делится наблюдением Ромашкин.

Российские СМИ сообщают, что Кремль планирует разрешить аннексированному Крыму, а также нескольким регионам соседней России – Алтайскому, Краснодарскому и Ставропольскому краям, взимать с приезжих курортный сбор в размере до 100 рублей в сутки. Соответствующий законопроект подало Министерство по делам Северного Кавказа России.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что прогнозирует в 2017 году приезд в Крым около 6 млн туристов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».