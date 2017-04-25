Представители Госпогранслужбы Украины с 17 по 23 апреля в контрольном пункте «Чонгар» отказали в пересечении админграницы с Крымом 33–м лицам, а 22–м из них запретили въезд на территорию Украины сроком на 3 года. Об этом Крым.Реалии рассказала начальник пресс–службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко.

«Большинство из тех, кто пытался пересечь админграницу с нарушениями, – граждане Узбекистана», – уточнила она.

В ведомстве сообщают о двух попытках незаконного ввоза в Крым патронов, трех случаях – наркотических веществ и обнаружении транспортного средства, которое перемещали через админграницу с нарушениями.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».