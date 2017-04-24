Политзаключенный Коломиец подал жалобу в Европейский суд по правам человека – адвокат

Политзаключенный в России украинец Андрей Коломиец, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В жалобе говорится о нарушении нескольких статей Конвенции о защите прав человека, рассказал Радіо Свобода адвокат Коломийца Александр Попков.

«Мы обжалуем ряд нарушений, которые допустила Россия во время осуждения Андрея Коломийца. Прежде всего мы считаем, что российский суд не мог решать судьбу Коломийца и осуждать его – это украинский гражданин, который якобы совершил преступление против других украинских граждан на территории Украины. Россия осудила его только потому, что эти якобы пострадавшие на момент возбуждения уголовного дела стали российским гражданами», – пояснил Попков.

Второй пункт жалобы в Европейский суд по правам человека также касается права на справедливое судопроизводство – во время судебных заседаний Коломийцу не предоставляли переводчика с русского на украинский язык, хотя русский язык он нигде не изучал. И третий пункт – о нарушении права граждан на мирные собрания.

«Его осудили за действия на Майдане, и мы, в том числе, указываем, что «беркутовцы», которых поддерживает Россия, пытались разогнать мирный протест, а люди, в свою очередь, пытались как-то противостоять этому. Соответственно, было нарушено право Андрея Коломийца на мирное собрание», – подытожил Попков.

Адвокат считает, что жалобу в ЕСПЧ могут обработать в течение двух-трех лет. В случае победы в Страсбурге российский суд будет обязан отменить приговор в части «покушение на убийство».

Украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца в аннексированном Россией Крыму 10 июня 2016 года приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Украинца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. После задержания украинца привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских беркутовцев. Из доказательств обвинения, по словам адвоката, есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы этих беркутовцев.

​27 октября 2016 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в силе приговор Киевского районного суда Симферополя в отношении украинца Андрея Коломийца.

Российская правозащитная организация «Мемориал» считает политзаключенным Андрея Коломийца и требует его немедленного освобождения.