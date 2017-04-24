Капитальный ремонт обвалившегося участка трассы на Севастополь решили провести в следующем году

Проектно-монтажные работы по капитальному ремонту участка трассы Севастополь–Симферополь, который обвалился в результате оползня, планируется перенести на следующий год. При этом временное движение через участок в российском правительстве Севастополя обещают открыть к июню.

«В ближайшее время будет заключен контракт на проведение восстановительных работ. Предполагаем завершить в июне, после чего будет организовано временное движение автотранспорта. Временное – потому что в дальнейшем будет организован капитальный ремонт участка», – цитирует пресс-служба нынешнего правительства города первого заместителя директора российского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгения Исакова.

По его словам, сейчас завершаются подготовительные работы по ликвидации последствий оползня. На очереди восстановительный этап поврежденного участка трассы.

В начале марта участок автодороги Севастополь – Симферополь разрушило оползнем. Севастопольские власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации, а для легковушек, автобусов и фур организовали объезд.

На ремонт участка трассы Севастополь-Симферополь, которая обрушилась из-за оползня, выделили 70 миллионов рублей (более 33 млн грн – КР). При этом контракт с подрядной организацией заключен на 25 миллионов рублей (около 11 млн 900 тыс. грн – КР). Об этом заявил подконтрольный Кремлю временный глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».