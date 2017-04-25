Питерская компания хочет построить в Симферополе два небоскреба под названием «КрымНаш»

Группа компаний «Союз экспертов региона» (ГК «С.Э.Р») из российского Санкт–Петербурга заявила о намерении реализовать проект строительства бизнес-комплекса, доминантой которого станут два 165-метровых небоскреба. Строительство планируется в Симферополе, публикуют на сайте компании.

Представители «С.Э.Р.» уверены, что потенциал рынка недвижимости Крыма высок, однако девелоперов останавливают политические риски.

«Надеемся, что до конца года вся градостроительная документация будет утверждена и уже в будущем году мы сможем начать строительство», – говорит председатель совета директоров ГК «С.Э.Р.» Павел Белоусов.

По его словам, проект активно поддержал подконтрольный Кремлю мэр Симферополя Геннадий Бахарев.

На площади более 120 тысяч квадратных метров застройщики намерены разместить пространство для выставок и зрелищно-массовых мероприятий, конференц-залы, видовые рестораны, фитнес-центр, торговые зоны, многоуровневый подземный паркинг.

По заявлению на сайте компании, комплекс станет частью большого проекта «Крымская роза», который реализуется на пересечении Объездной дороги и улицы Куйбышева в Симферополе, недалеко от строящейся скоростной трассы «Таврида». Новый массив будет включать в себя строительство 498 тысяч квадратных метров жилья и социальной инфраструктуры.

Представители российской власти полуострова пока инициативу не комментировали.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».