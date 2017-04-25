Пентагон сообщил о новых полетах российских бомбардировщиков вдоль Северной Америки

Российские военные самолеты на прошлой неделе несколько раз пролетели вдоль американского штата Аляска и территории Канады, побуждая североамериканские силы противовоздушной обороны следить за их маневрами впервые за более чем два года. Об этом Пентагон заявил 24 апреля.

По данным оборонного ведомства США, бомбардировщики Ту-95 «Медведь» были обнаружены в международном воздушном пространстве трижды: дважды в районе Алеутских островов Аляски и один раз вблизи материковой Аляски и Канады.

Эти облеты произошли 17, 18 и 20 апреля, дважды на перехват поднимались истребители.

Представитель Пентагона Джефф Дэвис сказал, что такие облеты не происходили у берегов Аляски в течение многих лет, возможно, потому, что бомбардировщики Ту-95 были на техническом обслуживании.

На прошлой неделе в Пентагоне информировали о первом подобном инциденте, произошедшем 17 апреля.