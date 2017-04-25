Генеральный секретарь ОБСЕ посещает Москву для обсуждения конфликта в Украине

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер посещает Москву с 24 по 27 апреля для обсуждения «содействия урегулированию» конфликта в Украине, сообщает Министерство иностранных дел России.

Заньер, вместе с которым в Россию прибыл директор центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов Марсель Пешко, встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Пешко планирует посетить пункты пропуска на российско-украинской границе, где развернута миссия наблюдателей ОБСЕ.

Представители России и ОБСЕ также обсудят другие конфликты на постсоветском пространстве – в молдавском Приднестровье, азербайджанском Нагорном Карабахе, в грузинских Абхазии и Южной Осетии.

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер также планирует встретиться с руководством Организации договора о коллективной безопасности, в которой первостепенной является роль Москвы, а также принять участие в шестой Московской международной конференции по вопросам безопасности.

Сайт ОБСЕ пока ничего не сообщает о визите Заньера в Москву.

Визит проходит вскоре после того, как на контролируемой поддерживаемыми Россией боевиками территории Луганской области подорвался автомобиль ОБСЕ, погиб один и были ранены двое сотрудников Специальной мониторинговой миссии.