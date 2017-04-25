«Крымский федеральный университет» постоянно грабят – ректор ТНУ

Вместо получения обещанных новых зданий «Крымский федеральный университет» лишается прежних. За три года аннексии Крыма бывший Таврический национальный университет потерял много имущества и земельных участков, принадлежавших ВУЗу. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сказал ректор Таврического национального университета им. Вернадского в Киеве Владимир Казарин.

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«Идет постоянное разграбление имущественного комплекса. В самом начале мы потеряли санаторий «Голубая волна», который в Алуште. Насколько я знаю, одним из его приватизаторов является нынешний первый проректор Елена Чуян, она тогда определенным образом для себя это все перехватила. У нас изымают земельные участки, которые были базами практики тех же географов. Нам были обещаны новые стройки общежитий, корпусов, но теперь эти земельные участки, на сколько я знаю, опять же, перераспределены в пользу других важных ответственных особ»,– сказал он.

Первый проректор КФУ Елена Чуян слова Владимира Казарина пока не комментирует. В ее приемной Радио Крым.Реалии ответили, что чиновница находится в отпуске.

В начале 2015 года российское правительство Крыма распорядилось создать на полуострове «федеральный университет», куда вошли несколько вузов, в том числе и ликвидированный Таврический национальный университет имени Вернадского, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского, и несколько других научных организаций. В структуру «Крымского федерального университета» входят около 13 образовательных и научных организаций.

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил 20 апреля, что не доверяет ректору «Крымского федерального университета» Сергею Доничу и «не видит возможности» продолжать сотрудничество с Доничем в этой должности. Ректор КФУ Сергей Донич в ответ заявил, что назначение и снятие с должности ректора «Крымского федерального университета» (КФУ) находится в ведении правительства России, а не властей аннексированного Крыма.