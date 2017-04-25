Власти Симферополя отказались от идеи построить парковку на месте снесенных торговых точек

На месте снесенных 11 апреля торговых точек в районе Центрального рынка в Симферополе не будут строить автомобильную парковку, как планировалось ранее. Об этом 25 апреля сообщают на сайте подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

«По информации Геннадия Бахарева (подконтрольного Кремлю главы администрации Симферополя – КР), в планах городских властей расширение дорожной полосы по улице Козлова, устройство заездного кармана, благоустройство территории, укладка тротуарной плитки и высадка деревьев. Размещение парковки в данной зоне не предусмотрено», – сказано в сообщении.

Бахарев также заявил, что проектно-сметная документация проходит процедуру согласования у главного архитектора аннексированного Крыма. Завершить работы власти города обещают ко дню Симферополя (4 июня – КР).

Ранее сообщалось, что в районе улицы Козлова на Центральном рынке в Симферополе, где 11 апреля начался демонтаж торговых объектов, планировали построить парковку для автомобилей и благоустроить зеленую зону. Планы благоустройства этой территории опубликовали на сайте подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

Рано утром 11 апреля симферопольские власти начали принудительный демонтаж торговых объектов микрорынка на улице Козлова в Симферополе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».