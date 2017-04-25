В Крыму занялись переоценкой запасов месторождений подземных вод

Подконтрольное Кремлю министерство экологии и природных ресурсов Крыма считает подземные воды «наиболее гарантированным» источником водоснабжения населения полуострова. В настоящее время «Крымгеология» проводит работу по переоценке запасов месторождений подземных вод. Об этом шла речь на совещании по вопросу развития системы водообеспечения на территории Крыма, сообщает 24 апреля пресс-служба министерства.

Глава министерства Геннадий Нараев отметил, что основными факторами, влияющими на состояние подземных вод являются метеорологические условия и хозяйственная деятельность.

«Отбор подземных вод эксплуатационными скважинами, колодцами и источниками в 2016 году составил 261 тысяч м3/сут. Для хозяйственно-питьевых целей использовано 206 тысяч м3/сут, для производственно-технических – 46 тысяч м3/сут, для сельскохозяйственного водоснабжения – 9 тысяч м3/сут», – говорится в сообщении.

При этом на совещании признали, что величина отбора подземных вод в 2016 году «по ряду объективных и субъективных причин» являются заниженной, так как отчиталось порядка 40 % водопользователей.

Директор крымского госпредприятия «Крымгеология» Александр Топорков рассказал, что в 2016 году в Крыму провели работы по мониторингу подземных вод, исследовали 84 скважины и 12 родников в горном Крыму.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.